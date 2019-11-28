РИАМО - 28 ноя. Жителям Московской области, награжденным медалью «За оборону Москвы», выплатят по 20 тысяч рублей в честь 78-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в Битве под Москвой, соответствующее постановление правительства Подмосковья есть в распоряжении РИАМО.

«Произвести выплату единовременной материальной помощи лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы», в размере 20 тысяч рублей каждому», — говорится в документе.

Органам местного самоуправления также рекомендовали организовать торжественные встречи и вечера для ветеранов-участников Битвы под Москвой, возложение цветов и венков к мемориалам, памятникам и обелискам павшим воинам Великой Отечественной войны.

Кроме того, рекомендуется организовать выступления участников Битвы под Москвой перед учащимися школ, студентами и молодежью Подмосковья, провести работу по благоустройству воинских захоронений, мемориальных досок.

В этом году исполняется 78 лет с начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в Битве за Москву. Сражение, которое продолжалось более шести месяцев, стало одной из решающих битв Великой Отечественной войны и позволило Советскому Союзу отбросить врага на 100-250 километров от столицы.