РИАМО - 28 ноя. После оттепели в конце осени в Подмосковье и Москве 1 декабря резко похолодает, похолодание продолжится 2 и 3 декабря: температура по ночам опустится до минус 10 градусов, ожидается небольшой снег, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В ближайшие дни атмосферное давление в регионе снизится, потеплеет до плюсовой температуры, усилится ветер, пройдут дождь и мокрый снег. Больше всего осадков выпадет 30 ноября, а 1 декабря похолодает, местами пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах будет сколько.

«В понедельник, 2 декабря, похолодание продолжится. Ночью будет минус 10-5 градусов, днем – минус 5 – 0 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Во вторник, 3 декабря, столбики термометров ночью покажут минус 9-4 градуса, днем – минус 6-1 градус. Возможен небольшой снег», — говорится в сообщении.

До этого, 29 ноября, ожидаются небольшие осадки, порывы ветра достигнут местами 15 метров в секунду. Ночью в Москве будет минус 2 – 0 градусов, в Подмосковье – минус 5 – 0 градусов, днем в столице – плюс 1-3 градуса, в области – минус 2 – плюс 3 градуса.

Тридцатого ноября пройдут дождь и мокрый снег. Порывы ветра местами усилятся до 12-17 метров в секунду. Температура в течение суток в Москве составит 0 – плюс 2 градуса, в Подмосковье – минус 2 – плюс 3 градуса. 1 декабря местами пройдет небольшой снег, сохранятся сильные порывы ветра до 15 метров в секунду. Ночью будет минус 4-2 градуса в столице, минус 7-2 градуса по области. Днем в Москве – минус 3-1 градус, в Подмосковье – минус 5 – 0.