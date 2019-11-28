РИАМО - 28 ноя. В поселке Киевский в новой Москве намерены построить подземный пешеходный переход через Большое кольцо Московской железной дороги, уже разрабатывается проект планировки, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Решение о строительстве было принято по просьбам местных жителей, от которых в адрес московских властей поступило более 2 тысяч обращений. Главная задача – обеспечить безопасное движение пешеходов через железнодорожные пути в поселке Киевский», - сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Жителям поселка приходится каждый день пересекать железную дорогу, чтобы попасть в поликлинику, школу и другие социальные объекты. Это крайне неудобно, потому что пути часто заняты грузовыми поездами, приезжающими на сортировочную станцию. В итоге люди, рискуя жизнью, пытаются переползти на другую сторону под товарными составами.

«Строительство подземного пешеходного перехода поможет кардинально изменить ситуацию. <...> Для этого планируется проложить под железнодорожными путями два тоннеля протяженностью около 40 метров», - отметил Кузнецов.

Разработкой проекта планировки подземного перехода занимается ГАУ «НИиПИ Градплан города Москвы».