РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 ноя. К главе подмосковных Люберец Владимиру Ружицкому обратились с просьбой организовать в поселке Октябрьский курсы компьютерной грамотности для участников программы «Активное долголетие», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг глава Люберец провел личный прием жителей в местном отделении партии «Единая Россия». Пожилая жительница Октябрьского обратилась с просьбой организовать в досуговом центре или библиотеке поселка курсы компьютерной грамотности, а также приобрести необходимое для проведения занятий оборудование.

«Над этим вопросом надо подумать, отработать и выйти на какие-то решения. Там, где не нужны большие вложения, надо думать, как это организовать», – сказал Ружицкий.