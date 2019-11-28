РИАМО - 28 ноя. На специальных местах для грузовиков и автобусов в Москве с начала 2019 года совершено более 35 тысяч парковок, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ «АМПП».

Так, на местах для грузовиков водители припарковались и оплатили парковку порядка 3 тысяч раз. Такие парковки предназначены для грузового транспорта с разрешенной максимальной массой более 1,5 тонн для разгрузки или погрузки. Они чаще всего находятся у магазинов и торговых центров.

«ГКУ «АМПП» напоминает автомобилистам, что на местах для автобусов и для разгрузки-погрузки грузового транспорта действуют специальные тарифы - первые полчаса стоят от 20 до 190 рублей, с 31-й минуты тариф увеличивается до 1 тысячи рублей в час. Будьте внимательны при парковке, обращайте внимание на дорожные знаки и информационные таблички на парковках и паркуйте свои автомобили только в предназначенных для этого местах», - сказал собеседник агентства.

Также в парковочном пространстве Москвы предусмотрены места для автобусов. С начала года на них водители совершили более 32 тысяч парковок. Находятся они рядом с популярными у гостей столицы точками притяжения – возле парков, музеев, галерей и других туристических объектов.

Все специальные места для парковки грузовых автомобилей и автобусов отмечены специальными знаками и информационными табличками. Парковать на них другие транспортные средства запрещено. Найти такие места для парковки можно на карте парковок на сайте «Московского паркинга» и в приложении «Парковки Москвы».

Более подробную информацию о столичном паркинге можно получить в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.