РИАМО - 28 ноя. Новая школа на 1,1 тысячи мест появится в микрорайоне 10-10А по улице Октября в городе Реутов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Минмособлимущество совместно с администрацией Реутова проработало возможность и сформировало участок площадью 2,3 гектара. Строительство школы, реализуемое в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», запланировано на 2021 год», – сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Он отметил, что в микрорайоне 10-10А в последние несколько лет появились новые кварталы, поэтому дефицит школ здесь особенно ощутим.

«Министерство особое внимание уделяет проектам, связанным с детьми. В городских округах Подмосковья должны быть созданы все условия для получения образования и всестороннего развития подрастающего поколения», – заключил Коган.