РИАМО - 28 ноя. В городском округе Шатура 1 декабря состоится праздничная ярмарка, приуроченная к открытию зимнего сезона, там представят товары от производителей Подмосковья и соседних регионов, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«На ярмарке покупатели смогут приобрести продовольственные товары, хлебобулочные и кондитерские изделия ручной работы, а также новогодние шары, хвойные растения в горшках, композиции из хвойных растений», – сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Он добавил, что также будут представлены елочные игрушки, сувениры ручной работы, карнавальные товары, праздничный декор и многое другое.

В зоне общепита гостям предложат чай и кофе, а также другие безалкогольные напитки, закуски, выпечку, блины, восточные сладости, кукурузу, сахарную вату, яблоки в карамели и попкорн. Помимо торговли на ярмарке пройдет театрализованное представление, а также игры и конкурсы.