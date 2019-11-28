РИАМО (КОРОЛЕВ) – 28 ноя. Историческую игру на тему Великой Отечественной войны провели на открытии Рождественских чтений в Королеве, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В четверг в гимназии №5 Королева прошло открытие XIII Городских образовательных рождественских чтений, посвященных теме 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Почетными гостями чтений стали председатель комитета образования Ирина Ваврик, миссионер и проповедник Андрей Ткачев, священнослужители.

«После торжественного открытия мы проводим историческую игру для учеников 8 и 9 классов, которую разработала учитель истории и обществознания гимназии №3 Елена Труфанова. В ней принимают участие школьники из городских школ. Встречу со священнослужителями организовала учитель русского языка и литературы гимназии №5 Наталья Котяшева», – сказала методист учебно-методического центра Людмила Любезнова.

Рождественские чтения продлятся до 9 декабря. В этот день пройдет педагогический совет, на котором учителя смогут поделиться опытом и рассказать о своих формах патриотического воспитания на уроках.

До 9 декабря в городских школах и дошкольных учреждениях пройдут различные мероприятия, посвященные истории Отечества и Великой Отечественной войне.