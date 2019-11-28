РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 ноя. Обладателем Гран-при первого открытого фестиваля-конкурса «Да здравствует джаз!» Люберец стал инструментальный дуэт Дарьи Тодоровой (гитара) и Дарьи Капрал (фортепиано), сообщила директор детской музыкальной школы №2 (площадки конкурса) Татьяна Матвеева.

Открытый фестиваль-конкурс «Да здравствует джаз!» впервые состоялся в Люберцах 27 ноября. В нем участвовали 60 юных джазовых исполнителей из детских школ искусств и музыкальных школ округа. Конкурс прошел в инструментальной и вокальной номинациях.

«Победительницы исполнили композицию «Румба» Виктора Козлова. Дуэт фортепиано и гитары принес девушкам высокую оценку профессионального жюри», – сказала Матвеева.

Дарья Тодорова и Дарья Капрал выступили в старшей возрастной группе (14-17 лет). Обе девушки – воспитанницы детской школы искусств №3 Люберец.