РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 ноя. В четверг в Мытищинском управлении ЗАГС состоялось торжественное вручение паспортов молодым жителям городского округа, в этот день свои первые паспорта получили 5 юных жителей городского округа, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Церемонию вручения паспортов провели сотрудницы МАУК «БИЦ». Они вручили ребятам поздравительный адрес с паспортом и пакет с подарком. В этот день паспорта получили ребята 2005 года рождения: Рязанцев Вадим, Чахоян Аветис, Алтунина Анастасия, Сангаджиев Руслан, Гуськов Егор.

«Мы рады вас приветствовать на торжественной церемонии вручения паспортов молодым гражданам городского округа Мытищи. Получая паспорт гражданина Российской Федерации, вы становитесь полноправными гражданами своей страны со всеми правилами и обязанностями, прописанными в Конституции РФ», - сказал ведущий мероприятия, актер Сергей Хапров.

Церемония завершилась выступлением творческих коллективов городского округа Мытищи.