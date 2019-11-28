РИАМО - 28 ноя. В Московском зоопарке с промежутком в один месяц родились два детеныша альпака, пока маленькие альпака проводят время возле матерей, говорится в сообщении пресс-службы зоосада.

Самец черного цвета по кличке Марс родился 11 октября, самочка с рыжим мехом Халва появилась на свет 5 ноября.

«У новорожденных один отец - десятилетний самец по кличке Жора, а вот матери разные: у Марса кроткая и спокойная Кира, а у Халвы красавица Милка с огненно-рыжим мехом и бойким характером. В этом году детеныши у альпака появились несколько позже, чем обычно. Особенно это касается Халвы, которая родилась уже в ноябре в канун сезона холодов», — говорится в сообщении.

Обычно альпака в зоопарке приносили потомство в начале осени или конце лета, а в этом году период размножения у этих животных сместился.

В самые холодные дни и по ночам маленькие альпака уходят в теплые домики. Марс и Халва уже прошли первый ветеринарный осмотр, им сделали необходимые прививки и уколы витаминов. Основу питания детенышей составляет материнское молоко, но они уже пробуют сено, ивовые веники, специализированные комбикорма.

Альпака – это одомашненная форма викуньи, южноамериканских родственников верблюдов. Посмотреть на альпака можно на экспозиции «Копытный ряд», расположенной на Старой территории зоопарка.