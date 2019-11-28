РИАМО - 28 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что в Москве нет смысла делать 31 декабря выходным днем, так как у многих большое количество работы перед праздниками, а еще есть традиция поздравлять коллег 31 декабря.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение о переносе рабочего дня со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря.

«Я не могу обязать коммерческие предприятия объявить выходным (31 декабря – ред.) для своих работников. Я могу только для чиновников сделать выходной днем, но дело в том, что мы, как правило, в предновогодние дни работаем больше, чем в обычные, они нужны (чиновники – ред.) на работе, чтобы обеспечить праздничные дни, «Путешествие в Рождество», - сказал Собянин в интервью РИА Новости.

Он отметил, что в случае выходного дня 31 декабря не понятно, что тогда сделать с 30 декабря, так как остается один рабочий день между выходными и праздниками.

Мэр подчеркнул, что 31 декабря многие на работе поздравляют коллег, поднимают бокалы, также проходят корпоративы.

Законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря внесут в Госдуму>>