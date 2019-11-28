РИАМО – 28 ноя. В Москве из-за угрозы минирования приостановили свою работу Басманный, Кузьминский, Останкинский, Тверской и Мещанский суды, сообщает «Интерфакс».

«Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило на электронную почту суда, после чего незамедлительно были предприняты меры к эвакуации сотрудников и посетителей», - рассказали представители судов.

Из Басманного, Кузьминском и Останкинского судов было эвакуировано более 300 человек, еще более 100 человек эвакуировали из здания Тверского и Мещанского судов.

Все объекты обследовали полицейские и кинологи.

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