РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 28 ноя. В подмосковных Котельниках к Новому году украсили 25 торговых объектов, всего празднично оформят 36 торговых точек, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Руководители торговых павильонов начали украшать свои объекты, чтобы создать новогоднее настроение для своих покупателей.

«На сегодняшний день, согласно единому стилю в рамках областного проекта «Зима в Подмосковье», украшено 25 торговых объектов из 36. Оставшиеся павильоны обязуются привести в соответствующий вид до 1 декабря текущего года», – говорится в сообщении.

Заместитель главы администрации Котельников Виктор Семин проехал по городу с проверкой. Осмотрев торговые объекты, которые уже украсили, сделал замечания и дал рекомендации. Тем, кто еще в настоящий момент этого не сделал, Семин рекомендовал в кратчайшие сроки украсить свои помещения.