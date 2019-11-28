РИАМО - 28 ноя. Кузьминский суд эвакуировали из-за сообщения о минировании, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Эвакуация в Кузьминском суде проводилась. Она закончилась. Все вернулись на рабочие места», - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно о том, что из-за сообщений о минировании было эвакуировано здание, в котором размещаются Тверской и Мещанский суды столицы.

Кроме того, по данным СМИ, угрозы минирования поступили в Басманный и Останкинский суды.