РИАМО - 28 ноя. В Подмосковье и Москве с 28 ноября по 1 декабря объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы и порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за гололедицы действует в Московском регионе с 21 часа 28 ноября до 21 часа 30 ноября. «Желтый» уровень из-за ветра в Подмосковье и Москве объявили с 12 часов 29 ноября до 12 часов 1 декабря.

«Желтый» уровень объявили также в Тверской, Смоленской, Брянской, Орловской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской и Курской областях.

Ранее синоптики предупредили, что Московский регион на выходных накроет «ледяной панцирь»: толщина льда на дорогах может составить от 10 до 20 миллиметров. Кроме того, ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду.