РИАМО - 28 ноя. В туристической отрасли Москвы работает множество предприятий малого и среднего бизнеса, а доходы от туризма в городе обеспечивают реализацию программы реновации, сообщил мэр Москвы Серей Собянин

Он отметил, что туристическая отрасль – это огромная часть экономики города и большой доход – около 120 миллиардов рублей.

«Это сопоставимо с расходами на реновацию. По большому счету туризм зарабатывает на то, чтобы мы сносили пятиэтажки и давали людям комфортное жилье», - сказал Собянин в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что специально для туристов в Москве ничего не делают, в городе все делают для москвичей. А комфортный для жителей город привлекает туристов.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.