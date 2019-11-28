РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 ноя. Госавтоинспекторы Подольска за минувшую неделю выявили и пресекли более 600 нарушений правил дорожного движения, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«За прошедшую неделю, с 19 по 25 ноября, в Подольске при проведении профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма было выявлено и пресечено 620 нарушений правил дорожного движения. За это время было совершено более 180 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали два человека», – говорится в сообщении.

Также сотрудниками ГИБДД было выявлено 175 нарушений водителями правил остановки и стоянки транспортных средств. Так, за неправильную парковку с улиц городского округа было эвакуировано 48 автомобилей. Сумма назначенных штрафов составила 240 тысяч рублей.