РИАМО - 28 ноя. Таможенники обнаружили у 30-летнего россиянина, прибывшего из Дубая, незадекларированные часы Rolex с бриллиантами стоимостью более 800 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы Домодедовской таможни.

Как уточняется в материале, гражданин прошел через «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у него вещей, подлежащих таможенному декларированию.

«Экспертиза показала, что часы Rolex Datejust выполнены из двух комбинированных сплавов: золота 750-й пробы и стали, а также инкрустированы бриллиантами. Стоимость часов составляет свыше 800 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России (недекларирование товаров).

Сегодня беспошлинно можно ввозить товары для личного пользования стоимостью до 10 тысяч евро. В случае превышения данной суммы необходимо заполнить декларацию и уплатить таможенные платежи.