РИАМО - 28 ноя. В городском округе Мытищи подвели итоги благоустроительных работ, которые проводили в теплое время года, благоустроены 50 дворовых территорий и три сквера, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Все общественные пространства определены для благоустройства в ходе голосования по проекту создания комфортной городской среды, проведенного во время выборов президента РФ в 2018 году. Дворовые территории были включены в программу по итогам голосования на портале «Добродел», - уточняется в сообщении.

В приемке работ принимали участия члены ассоциации многоквартирных домов, жители и представители общественности.

По программе губернатора «Наше Подмосковье» сделана площадка у дома 80 по Новомытищинскому проспекту. При строительстве использованы уникальные дизайнерские решения. Проект был согласован с жителями ближайших домов и представителями общественности.

На сельских территориях проведены работы на 12 детских площадках с установкой современных игровых конструкций, мягким покрытием и ограждением.

Работы по благоустройству продолжатся и в следующем году. Список дворовых территорий на 2020 год сформирован и утвержден общественной комиссией.

Всего будет благоустроено 50 дворов. Эскизные проекты разработаны, согласованы и направлены в министерство благоустройства Московской области. Целый ряд дворовых территорий включен в программу благоустройства по итогам голосования на портале «Добродел».

Кроме того, в следующем году планируется благоустроить парк «Леонидовка», сквер «Тайнинский» и завершить строительство сквера в микрорайоне Дружба. В настоящее время ведется разработка эскизных проектов, которая будет завершена к концу года.