РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 ноя. Разбойное нападение и два грабежа раскрыли сотрудники правоохранительных органов Подольска за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

«В период с 19 по 25 ноября 2019 года в дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило более одной тысячи сообщений и заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях, по которым возбуждено более 100 уголовных дел, в том числе по 5 тяжким преступлениям. За это время было раскрыто одно разбойное нападение, два грабежа, два преступления в сфере незаконного оборота наркотиков», – говорится в сообщении.

Также полицейскими были проведены рейды по выявлению незаконно проживающих иностранных граждан. Всего было проверено 99 мест и составлено 119 административных протоколов. За нарушение миграционного законодательства были наложены административные штрафы на общую сумму более 300 тысяч рублей, было вынесено 6 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации.