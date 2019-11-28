РИАМО - 28 ноя. Жильцы еще четырех домов в столичном районе Пресненский переезжают по программе реновации, в центре города подобрано семь стартовых площадок и 109 домов стали участниками программы, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Жильцы домов в квартале «Камушки» по адресам: 1-й Красногвардейский проезд дом 18/1 корпус 3, 2-й Красногвардейский проезд дом 10А, улица Антонова-Овсеенко дом 1/18 корпус 2 и дом 11 начали переезд в новостройку в Мукомольном проезде, дом 2. Таким образом, к настоящему времени в Центральном административном округе идет расселение уже восьми пятиэтажек по программе реновации», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что накануне сотрудники департамента вручили семьям 242 письма с предложением равнозначного жилья.

«Начиная с сегодняшнего дня жители еще четырех домов микрорайона Камушки могут осмотреть предложенные квартиры и начать оформление документов на новое жилье в Центре информирования по переселению, который находится в новостройке на Мукомольном проезде, дом 2», – добавил Гаман.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.