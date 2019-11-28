РИАМО - 28 ноя. В последние годы в столице в разы уменьшилось количество разбоев, грабежей, угонов машин, а половину из всех преступлений в городе совершают приезжие, при этом вводимая в столице система распознавания лиц не является вмешательством в личную жизнь, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва за последние годы прошла революционный путь в этом направлении (в безопасности – ред.). В разы уменьшились грабежи, угоны машин, разбои. Москва с точки зрения безопасности не только в центре, а вообще значительно превосходит другие города, в том числе и европейские», - сказал Собянин в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что вводимая в столице система распознавания лиц не является вмешательством в личную жизнь. Это помощь полиции в работе. А личная жизнь с появлением смартфонов становится все более условной, так как именно гаджеты имеют полый доступ к ней: соцсети, распознавание голоса, звонки и так далее.

«Видеонаблюдение и распознавание лиц направлено не на то, чтобы ограничить личную жизнь граждан. Нас волнует то, что половина преступлений в Москве совершается приезжими», - отметил мэр.

Он уточнил, что люди, отсидевшие в других регионах, приезжают в столицу, снимают тут квартиру, совершают преступление и уезжают. Именно такие лица должно отслеживать видеонаблюдение.

По его словам, если система распознает человека, который недавно освободился из мест лишения свободы в другом регионе, то это «звоночек» участковому, чтобы он проверил, что данный человек делает в городе.

«От этой системы эффектов гораздо больше, чем минусов», - подчеркнул столичный градоначальник.