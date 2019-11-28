РИАМО - 28 ноя. Запуск Московских центральных диаметров сделал доступнее туристические объекты в Подмосковье, теперь посетить достопримечательности в различных городах региона стало проще и удобнее, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Добраться на МЦД-1 можно до Лобни, Долгопрудного и Одинцова, а на МЦД-2 – до Нахабина, Красногорска, Щербинки и Подольска. Здесь есть множество достопримечательностей, которые стоит посетить.

«Городской округ Подольск – Троицкий собор, усадьбы «Ивановское» и «Дубровицы», Подольский краеведческий и Климовский историко-краеведческий музеи, банный дворец «Бани Алексеева», Русский музей обрядов и быта, мемориальный музей Милованова и Соколовской в Подольске», – говорится в сообщении.

В Нахабине можно посетить остатки построек усадьбы Болдино, церкви Новомучеников Красногорских, Покрова Пресвятой Богородицы, Максима Исповедника и Георгия Победоносца, а в Красногорске – Знаменский храм, музей техники Вадима Задорожного, интерактивный музей «Вкусная лаборатория», музей «Железное царство».

Кроме того, к посещению рекомендованы филиал «Музея победы» в Красногорске, музей-усадьба «Архангельское», культурно-выставочный комплекс «Знаменское-Губайлово» и парк «Ивановские пруды».

В Щербинке стоит обратить внимание на храмы Знамения иконы Божией Матери в Захарьино и святой великомученицы Елизаветы, музей-усадьба «Остафьево» и экспериментальная кольцевая железная дорога ВНИИЖТ. В Лобне советуют посетить местный исторический музей и художественную галерею, а также Храм Спаса Нерукотворного и Лобненский драмтеатр.

В Долгопрудном можно заглянуть в парк культуры и отдыха, усадьбу Кузнецова и загородный яхт-клуб Water House. Кроме того, можно записаться на экскурсию по заводу «Чистая линия».

В Одинцовском округе заслуживают внимания историко-краеведческий музей, Собор Святого Великомученика Георгия Победоносца, храмы Гребневской иконы Божией Матери и Михаила Архангела в Бушарино, парк «Патриот» и дом-музей Чуковского.

Подробнее узнать об интересных местах и мероприятиях Московской области можно на региональном туристическом портале.

Запуск МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск состоялся 21 ноября. На первых двух Московских центральных диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги.

До 8 декабря проезд на МЦД будет бесплатным – пассажирам нужно заплатить только за пересадку в метро по действующим тарифам подземки. Поезда по МЦД курсируют с 5:30 до 1:00 без дневных окон.

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