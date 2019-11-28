РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 ноя. В поликлиническом отделении больницы №3 Подольска 30 ноября будет проводиться маммография без записи для женщин в рамках акции «Скрининг рака молочной железы», сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Московской области с 25 ноября по 6 декабря проводится акция «Скрининг рака молочной железы». Рак молочной железы – первый по частоте вид рака, который ежегодно диагностируется у 1,8 миллионов женщин. С этим видом рака можно и нужно бороться, наиболее эффективным способом является его раннее выявление с помощью маммографии.

«В субботу, 30 ноября с 8:00 до 14:00 в поликлиническом отделении Подольской городской клинической больницы № 3 «Шепчинки» на улице Литейной, дом 40, в рамках акции все желающие смогут сделать маммографию без записи (при себе иметь паспорт и полис ОМС)»,- говорится в сообщении.

Маммография – рентгеновское исследование молочной железы. Это лучший скрининговый тест для раннего выявления рака молочной железы, рекомендованный для всех женщин старше 40 лет в качестве ежегодного профилактического метода обследования. Запись на маммографию осуществляет лечащий врач: участковый терапевт или гинеколог.