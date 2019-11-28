РИАМО - 28 ноя. В рамках расследовании уголовного дела о применении насилия в отношении представителей власти в ходе массовых беспорядков 27 июля в Москве задержан еще один подозреваемый – 30-летний Сергей Суровцев, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

«Находясь на улице Тверской, <...> подняв секцию металлического ограждения, он нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок. После этого он скрылся среди толпы присутствующих», – говорится в сообщении.

Вычислить Суровцева помог анализ видео с камер наблюдения, а также показания свидетелей. Действия молодого человека квалифицируют по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В настоящий момент подозреваемый задержан и допрошен. В ближайшее время ему предъявят обвинения. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании Суровцеву меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Москве на Тверской улице 27 июля прошел несанкционированный митинг из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным столичного главка МВД, за различные правонарушения на акции протеста были задержаны более тысячи человек. По факту массовых беспорядков СК возбудил уголовное дело.