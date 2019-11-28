Безумный шопинг, приуроченный к Black Friday, стартует в магазинах Москвы 29 ноября. Со скидкой до 90% можно купить брендовые сумки, одежду, обувь, аксессуары, косметику, товары для фитнеса и многое другое. Обозреватель РИАМО собрала самые горячие предложения «Черной пятницы».

Vnukovo Outlet Village

Адрес: Москва, пос. Московский, д. Лапшинка, вл. 8, корп. 1

Сайт: vnukovo-outlet.com

Скидки до 70% обещают во Vnukovo Outlet Village. Распродажа здесь пройдет с 29 ноября по 1 декабря. В акции участвуют «ЦУМ-дисконт», Furla, Armani exchange, Guess, Hugo boss, Calvin Кlein, Coccinelle, Levi’s, Max Mara, Michael Kors, Pink, Rendez-vous и многие другие бренды. Например, сумку Furla можно купить всего за 12 000 рублей, сумку Michael Kors за 9000 рублей, брюки Liu Jo за 6974 рублей, джинсы Levi’s за 5900 рублей, казаки Ash за 12 990 рублей, костюм Karl Lagerfeld за 10 000 рублей.

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Butik.ru

Адрес: Большой Овчинниковский переулок, 16, ТЦ «Аркадия»

Сайт: butik.ru

«Черная пятница» стартовала в Butik.ru еще 22 ноября. -70% здесь на сумки, платья, обувь и джинсы. Из интересного – Furla Metropolis за 12 675 рублей, сумка Coccinelle с откидным клапаном за 10 000 рублей, зимний пуховик Levi’s – 13 930 рублей, пальто Liu Jo за 7974, водолазка Levi’s – 2450 рублей, джинсы Mustang – 2039 рублей и пр.

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I am studio

Адрес: шоу-рум Климентовский переулок, д. 2, ТЦ «Метрополис», ТРЦ «Афимолл Сити», универмаг «Цветной»

Сайт: iamstudio.ru

Более 70 предложений за полцены можно купить в дизайнерском магазине I am studio. «Черная пятница» стартовала здесь 28 ноября. Обратить внимание стоит на пальто, в том числе шерстяные от 9900 рублей, юбки миди – от 6650 рублей и пр. Для тех, кто собирается в отпуск, стоит обратить внимание на распродажу круизной коллекции бренда – платье с принтом и открытыми плечами -7350 рублей, платье мини в винтажном стиле – 6300 рублей, платье-футляр из пайеток – 8900 рублей.

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Lamoda

Адрес: ТРК «Атриум», -1 этаж

Сайт: lamoda.ru

Подготовка к «Черной пятнице» стартовала в Lamoda 28 ноября. По промокоду BF2019 можно за полцены купить одежду, обувь, спортивные товары, косметику и многое другое. 29 ноября скидки увеличатся до 80%. В распродаже участвуют все основные бренды магазина - United Colors of Benetton, Geox, Lost Ink и многие другие.

Amersport

Адрес: ТРК «Атриум», «Авиапарк», «Метрополис», «Манеж», «Цветной» и пр.

Сайт: amersport.ru

Аттракцион неслыханной щедрости устроили и Amersport – официальный представитель Converse, Dr.Martens, UGG и других популярных марок в России. С 28 ноября по 1 декабря сюда стоит идти за «мартинсами» с 30% скидкой (от 10 000 рублей), «конверсами» за полцены (от 2250 рублей) и уггами (от 6000 рублей).

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Rendez-vous

Адрес: ТЦ «Атриум», «Хорошо», «Авиапарк», «Океания», «Метрополис», «Охотный ряд», «Цветной» и пр.

Сайт: rendez-vous.ru

В обувной сети магазинов Rendez-vous «Черная пятница» началась с 27 ноября. Скидки на разные бренды варьируются от 31% до 70%. При этом в распродаже участвуют обувь, сумки и аксессуары, например, женские кеды Calvin Klein (от 5800 рублей), кроссовки New Balance (от 3000 рублей), сумка DKNY от 8390 рублей, ботфорты Katy Perry (4720 рублей).

Mango

Адрес: ТЦ «Атриум», «Авиапарк», «Метрополис», «Охотный ряд» и пр.

Сайт: shop.mango.com/ru

Black Friday в масс-маркете Mango проходит как онлайн, так и в магазинах сети до воскресенья, 1 декабря. По промокоду Black19 можно купить одежду из любой линии марки. Обратить внимание стоит на пальто с овчиной (8000 рублей), куртки (от 5000 рублей), джинсы (от 2000 рублей), платье для корпоратива с пайетками (от 3000 рублей) и многое другое.

Etam

Адрес: ТЦ «Авиапарк», «Метрополис», «Охотный ряд», «Европейский» и пр.

Сайт: etam.ru

В магазинах французского нижнего белья Etam «Черная пятница» началась в среду, 26 ноября, и продолжается до сих пор. Со скидками -30% здесь можно закупиться комплектами нижнего белья (от 2500 рублей), пижамами (от 2799 рублей), домашней одеждой и купальниками (от 1250 рублей).

My Dear Petra

Адрес: ТЦ «Авиапарк»

Сайт: mydearpetra.ru/ru

Одна из самых популярных марок нижнего белья в «Инстаграме» - My Dear Petra с 28 ноября до 1 декабря дает скидку в 25% на все кружевные модели, а для постоянных покупателей скидка возрастет до 35%. Чтобы получить карту постоянного покупателя, достаточно купить что-либо в магазине на сумму от 500 рублей. В среднем комплект кружевного белья со скидкой обойдется здесь в 6500 рублей.

Victoria’s Secret

Адрес: ТЦ «Метрополис», «Европейский», «Мега Теплый стан», «Охотный ряд»

Сайт: victoriassecretrussia.com

В Victoria’s Secret «Черная пятница» пройдет с 29 ноября по 1 декабря. Акция «Купите две вещи - получите одну в подарок» распространяется на весь ассортимент магазина. Это отличная возможность пополнить коллекцию пижам, комплектов нижнего белья и парфюмерии.