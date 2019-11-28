РИАМО - 28 ноя. Одной из главных проблем в столице является строительство жилья и обеспеченность жильем горожан, а 90% построенной жилой недвижимости в городе покупают именно местные жители, проблему жилья отчасти помогает решить программа реновации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Все, что в Москве строится, на 90% покупается самими москвичами. И сегодня одна из главных проблем в Москве, помимо здравоохранения и экологии, жилье, потому что количество метров на человека в Москве самое маленькое в стране и одно из самых маленьких в мире - около 20 квадратных метров», - сказал Собянин в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что программа реновации, проводимая в городе, помогает отчасти решить данную проблему.

По его словам совокупная мощность стартовых площадок по реновации в мегаполисе составляет свыше 5 миллионов квадратных метров жилья. Это то, что на сегодняшний день находится в проектировании и строительстве.

Программа реновации жилищного фонда в Москве утверждена в 2017 году. Она касается порядка 1 миллиона горожан и предусматривает расселение 5173 домов.