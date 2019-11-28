РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 ноя. Член общественного совета при УМВД России по городскому округу Подольск Алла Егорова проведет прием граждан 29 ноября, принять участие смогут все желающие по предварительной записи, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«29 ноября в УМВД России по горокругу Подольск (Революционный проспект, дом №84) состоится личный прием граждан членом общественного совета при УМВД России по Подольску Аллой Егоровой. Время приема: с 16:00 до 18:00», - говорится в сообщении.

Прием осуществляется по предварительной записи, дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)763-02-40.