РИАМО – 28 ноя. В Москве намерены продлить Калининско-Солнцевскую линию метро до аэропорта Внуково, работы планируется завершить в конце 2022 года, сообщает «Интерфакс».

«На участке «желтой» линии метро от станции «Рассказовка» до аэропорта Внуково ведется обустройство строительных площадок, после чего начнутся работы подготовительного периода. Протяженность участка составит 5,46 километра, в его составе будут открыты две станции – «Пыхтино» и «Внуково», – сказал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, работы в полном объеме планируется завершить до конца 2022 году. Маршрут пройдет вдоль линии «Аэроэкспресс» без захода в поселок Внуково. Его представили местным жителям на публичных слушаниях в марте.

Согласно данным Адресной инвестиционной программы Москвы, на проектирование и строительство участка метро до Внукова выделено около 34,47 миллиарда рублей.