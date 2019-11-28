РИАМО - 28 ноя. Мужчина, вооруженный разводным ключом и игрушечным пистолетом, ворвался в салон сотовой связи в городе Черноголовка и похитил 10 мобильных телефонов, сообщается на официальном сайте МВД России.
«Оперативниками ГУ МВД России по Московской области по подозрению в совершении разбойного нападения на торговую точку задержан житель городского округа Черноголовка», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Злоумышленнику удалось похитить телефоны и скрыться, но прибывшие на место полицейские, изучив записи камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого. Он был задержан при поддержке бойцов Росгвардии.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой), его заключили под стражу.
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