РИАМО - 28 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что новогодний столичный фестиваль «Путешествие в Рождество» посещает около 15 миллионов человек и он стал самым посещаемым рождественским фестивалем в мире.

Мэр напомнил, что скоро в столице появится новогоднее оформление, зажгут иллюминацию.

«Скоро Москва включит новогодние украшения. Вообще, я считаю, что это не новогодние украшения, а зимние – Москва вступает в такой депрессивный период, когда солнца мало, туман, снег, слякоть и так далее. Важно, чтобы город был светлым, ярким, праздничным, это добавляет настроения», — сказал Собянин в интервью РИА Новости.

Он отметил, что фестиваль «Путешествие в Рождество» полюбился и москвичам, и туристам.

«Он длится практически месяц, его посещают около 15 миллионов человек. Это самый посещаемый рождественский фестиваль в мире, пожалуй», — рассказал мэр.

«Путешествие в Рождество» – самый популярный фестиваль цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». В этом сезоне ежегодный зимний фестиваль пройдет с 13 декабря по 12 января. Главные празднования традиционно состоятся на Манежной и Красной площадях, улице Новый Арбат и других. Гостей ждут нарядные елки и сказочные световые инсталляции, зрелищные ледовые балеты и другие представления.