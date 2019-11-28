РИАМО - 28 ноя. Хлебозавод №28 в Зеленограде ждет реконструкция, также будет построен дополнительный производственный корпус по изготовлению хлебобулочных изделий, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

На заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК) принято решение о предоставлении АО «Хлебзавод № 28» земельного участка по адресу: ПЗ «Алабушево», проспект Генерала Алексеева, 44. На нем будет построен новый корпус.

«Земельный участок ориентировочной площадью 0,35 гектара предоставлен АО «Хлебзавод № 28» для строительства дополнительного производственного корпуса по изготовлению хлебобулочных изделий суммарной поэтажной площадью <...> около 2,6 тысячи квадратных метров», – говорится в сообщении.

Новый корпус будут возводить в рамках масштабного инвестиционного проекта, который предусматривает и реконструкцию существующих строений.

«Реализация проекта направлена на создание 24 новых рабочих мест», – отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, добавив, что в реализацию данного проекта инвестируют 130 миллионов рублей.

Хлебзавод № 28 был создан в начале 1980-х годах. На сегодняшний день на предприятии работают 470 человек. Наряду с традиционными сортами хлеба на заводе выпускают диетические изделия, хлеб из зерновых смесей и проросшего зерна, сдобные и слоеные изделия.