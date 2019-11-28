РИАМО - 28 ноя. Власти Москвы выдали разрешение на строительство гостинично-апартаментного комплекса на северо-западе столицы, он будет состоять из трех корпусов, объединенных подземной автостоянкой, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Новый апарт-отель появится на Волоколамском шоссе, владение 81, корпус 2 (СЗАО, район Покровское-Стрешнево). Его построят по индивидуальному проекту за счет средств инвестора. Застройщиком выступает АО специализированный застройщик «МКСМ».

«Апарт-отель будет состоять из трех отдельно стоящих 25-этажных трапециевидных корпусов – башни Север, башни Юг и башни Запад, объединенных подземной автостоянкой на 220 машино-мест», – говорится в сообщении.

В составе каждого корпуса на первом этаже будут расположены лобби со стойкой рецепции, административные кабинеты, помещения для мытья лап животных, для хранения багажных тележек и отдыха персонала, сейфовая и подсобные помещения. На остальных этажах башен отеля будут созданы апартаменты для проживания.