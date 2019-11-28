РИАМО - 28 ноя. В Москве эвакуировали Тверской районный суд из-за сообщения о минировании, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«На адрес электронной почты Тверского районного суда города Москвы поступило сообщение о заминировании здания суда. В настоящее время ведется эвакуация граждан и сотрудников суда», - сказал собеседник агентства.

В настоящий момент сообщение о минировании здания суда проверяется.

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