РИАМО - 28 ноя. Почти весь наземный транспорт в столице планируют сделать электрическим, уже сейчас на электротранспорте – электричках, метро, трамваях, электробусах – передвигаются две трети пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что до запуска электробусов в Москве в России не было производства такого вида транспорта, были только единичные образцы.

«Мы собрали все самые строгие требования к этому виду транспорта, заложили в техническую документацию и выставили производителям. Они создали эту машину, она одна из лучших сегодня в Европе. Уже 250 их катается по городу», — сказал Собянин в интервью РИА Новости.

Он добавил, что в 2021 году в городе планируют отменить закупку обычных автобусов с моторным топливом и закупать только электробусы, чтобы практически весь парк наземного транспорта стал электрическим.

«У нас уже сегодня две трети пассажиров общественного транспорта перемещаются на электротранспорте. Это электрички, это метро, это трамваи, это электробусы, это даже должен в скором времени электрический каршеринг появиться», — заключил мэр.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. В нем все сделано для удобства пассажиров, учтены требования доступности маломобильных граждан. За исправность техники отвечают поставщики-производители (КамАЗ и ГАЗ), в течение 15 лет они будут обслуживать автобусы на электротяге и зарядные станции.