РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 ноя. В подмосковном Подольске приступили к монтажу электрооборудования на пешеходном переходе у ЖК «Весенний» на Старосимферопольском шоссе, сообщается на сайте администрации округа.

«Завершается строительство надземного пешеходного перехода на 45-м километре Старосимферопольского шоссе в городском округе Подольск. На сегодняшний день ведутся работы по остеклению пролета надземного пешеходного перехода, а также проводится комплекс работ по монтажу электрооборудования. Осталось обустроить пешеходные дорожки. Задействованы около 15 рабочих и четыре единицы техники. Завершить строительство объекта планируется через две недели», - говорится в сообщении.

Переход обеспечит транспортную доступность для жителей жилых комплексов «Бородино» и «Весенний» через Старосимферопольское шоссе. Строительство надземного перехода ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, к которому с данной просьбой обратились жители близлежащих новостроек. Объект реализуется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с финансированием из Дорожного фонда региона. Стоимость работ составляет 110 миллионов рублей.