РИАМО - 28 ноя. Картину Чарли Чаплина «Великий диктатор» бесплатно покажут в киноцентре «Соловей» на Красной Пресне 1 декабря, это будет последний сеанс в кинотеатре перед закрытием, сообщается на официальном сайте столичного киноцентра.

«В 20:20 в зале №1 на огромном экране в киноцентре «Соловей» пройдет самый последний, 325168-ой сеанс за 30 лет работы, после чего экраны киноцентра погаснут навсегда. Для прощального сеанса мы выбрали для вас картину Чарли Чаплина «Великий диктатор» – фильм, с которого 1 марта 1989 года началась история вашего киноцентра», – говорится в сообщении.

Кроме того, весь день своих последних посетителей кинотеатр встретит музыкой из фильмов и красной дорожкой. Гостей также будут ждать персонажи из любимых фильмов, анимация для малышей, памятные сувениры и угощения.

Так как в зале всего 500 мест, то билеты на последний сеанс будут разыграны в интернете. Для этого нужно лишь сделать пост в Instagram или Facebook на тему «Я люблю Киноцентр «Соловей», потому что...». Признание может быть выражено в любой художественной форме: простого комментария, стихотворения, песни, фотографии или видеозаписи.

Также нужно будет поставить под сообщением хештеги: #ялюблюсоловей, #любимыйкиноцентрсоловей, #ялюблютебясоловей, #соловейстаньфениксом. После этого нужно прислать ссылку на него на электронную почту киноцентра info@kinocenter.ru с пометкой «SO LOVE YOU» и указанием имени и фамилии.

Ответное письмо от киноцентра и станет гарантией вашего бесплатного билета на последний сеанс. Получить билет можно будет 1 декабря в кассах кинотеатра.

Здание киноцентра «Соловей» создавалось в 1983-1989 годах по проекту выдающихся советских архитекторов В.М. Гинзбурга и Ю.И. Филлера. АО «Киноцентр» получило разрешение на строительство на месте кинотеатра на Красной Пресне апартаментов с культурно-досуговым комплексом.

Возможное закрытие и снос «Соловья» вызвали возмущение у москвичей. Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков направил в мэрию Москвы письмо с просьбой выкупить здание киноцентра. По данным «Ведомостей», столичные власти решили рассмотреть просьбу Михалкова, но, скорее всего, откажутся от этого предложения.