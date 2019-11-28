РИАМО - 28 ноя. Через 4-5 лет в столице планируют увеличить протяженность рельсовых линий, работающих в системе метро, до 1 тысячи километров, до 2024-2025 годов протяженность и количество станций только подземки удвоится по сравнению с 2010 годом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы должны через 4-5 лет количество только тяжелого рельсового транспорта довести до 1 тысячи километров, работающего в режиме метро. Это уровень Нью-Йорка. Правда, я не думаю, что у них такое качество и такой объем, тем не менее формально у них около 1 тысячи километров зачислено в систему метро. У нас тоже будет около 1 тысячи километров в системе метрополитена работать», – сказал Собянин в интервью РИА Новости.

Он добавил, что одновременно будут продолжать строить дороги, развивать ТПУ, общественный транспорт – это главное направление развития.

Собянин отметил, что почти нигде в мире нет таких темпов строительства метро, как в Москве.

«С 2010 года мы в 1,5 раза увеличили протяженность и количество станций метрополитена. Я думаю, что до 2024-2025 годов удвоим протяженность и количество станций метрополитена», – подчеркнул мэр.

Градоначальник напомнил, что в 2010 году развитие метро начинали с 290 километров, по планам, добавится еще 286-290 километров. К 2025 году протяженность только метро составит около 600 километров.

Мэр отметил, что станции открываются неравномерно – иногда в год удается открыть 15 станций, иногда – пять. Одним из самых главных проектов в метростроительстве является Большая кольцевая линия – самая большая ветка подземки в мире, ее протяженность составит 70 километров. Линия является сложнейшим проектом, так как она пересекает дороги, существующие линии метро, железные дороги. Сейчас строительство на линии ведется по всему периметру.

Собянин добавил, что для того, чтобы провести стройку через действующую линию, приходится приостанавливать движение на участках веток. Также сложно соединить старые и новые станции.