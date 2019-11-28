РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 ноя. Более 200 брошенных автомобильных покрышек вывезли из микрорайона Кузнечики Подольска на утилизацию, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники территориального управления в микрорайоне Кузнечики на днях организовали и провели рейд по вывозу и утилизации с территории микрорайона брошенных автомобильных покрышек.

«Так, были ликвидированы навалы покрышек, находящиеся на пустыре на Флотском проезде, у дома №13 по улице Генерала Стрельбицкого, на Армейском проезде возле ГСК «Авиатор», на мусоросборочной площадке возле дома №4 по улице Академика Доллежаля. Всего было вывезено более 200 покрышек», - говорится в сообщении.

Территориальное управление в течение декабря по электронной почте: kuznechiki.to@mail.ru и телефону: 8(496)756-64-08 будет принимать заявки от управляющих компаний микрорайона, председателей советов домов и просто активных жителей на вывоз брошенных шин.