РИАМО - 28 ноя. Власти столицы планируют регулировать цены на тех парковках, которые переполнены автомобилями, при этом стоимость парковки на малозаполненных местах останется без изменений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что введение платной парковки позволило на четверть уменьшить количество транспорта центре Москвы.

«Мы будем регулировать ценами те парковки, которые переполняются. Парковка должна быть процентов на 20 свободна, чтобы была возможность приехать и запарковать машину в любом месте, где есть система платной парковки», – сказал Собянин в интервью РИА Новости.

По его словам, если на платной парковке нет свободного места, то водители вынуждены кружить по городу и искать другие места, где можно оставить машину.

Мэр также добавил, что на парковках, где есть свободные места, городские власти на планируют поднимать цены.

Собянин уточнил, что сейчас в городе порядка 5 миллионов автомобилей, еще около 3 миллионов приезжают из области.