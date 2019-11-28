РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 ноя. В Подольске на базе Быковской школы 30 ноября откроется центр по подготовке юнармейцев - Дом «Юнармии», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

Центр по подготовке юнармейцев городского округа Подольск сможет объединить более 5 тысяч юнармейцев Московской области из близлежащих городов, что позволит ребятам выйти на межмуниципальный уровень общения и обмена опытом. Дом «Юнармии» поможет юным патриотам структурировать знания по основным направлениям деятельности Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Московской области - основам поисково-спасательной работы, спортивному ориентированию, лидерству и добровольчеству.

«В Подмосковье мы открываем уже второй центр по подготовке юнармейцев. Первый Дом «Юнармии» успешно функционирует в Богородском городском округе на базе Центра допризывной подготовки молодежи. Отличительной особенностью Подольского Дома «Юнармии» станет наличие трех лазерных тиров, двухходовой полосы препятствий, а также наличие 50 единиц массогабаритных макетов оружия. Все это юные патриоты под чутким руководством наставников смогут использовать во время военно-патриотических занятий», - сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Елена Красная.

Площадкой Дома «Юнармии» будет Быковская средняя общеобразовательная школа Подольска. В торжественной церемонии открытия, которая пройдет 30 ноября, примут участие представители Главного управления социальных коммуникаций Московской области, органов военного управления, члены Главного и регионального штабов общественного движения «Юнармия», сотрудники администрации Подольска и юнармейцы города.

Местное отделение общественного движения «Юнармия» городского округа Подольск одно из самых многочисленных в подмосковном отделении и объединяет более 1,3 тысяч юнармейцев. В рамках церемонии открытия состоится церемония награждения юнармейцев, оказавших существенный вклад в развитие юнармейского движения.