РИАМО - 28 ноя. На внутренней площади Белорусского вокзала будет организована система понятной навигации для пассажиров и появятся зоны отдыха с зарядками для гаджетов, все работы по комплексному благоустройству завершат до конца текущего года, сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Дмитрий Салюков.

«В настоящий момент на благоустройстве в суточном режиме задействованы порядка 400 человек и около 30 единиц техники. Планируется, что работы по благоустройству вокзала будут завершены к концу года», – сказал Салюков.

По его словам, в кратчайшие сроки провели работы по благоустройству бетонного основания и гранитного мощения общим объемом порядка 4,5 тысяч квадратных метров.

Он добавил, что впоследствии там появится три зоны отдыха, где пассажиры смогут зарядить свои гаджеты. Такие зоны будут оборудованы специальными подогреваемыми лавочками и высокотехнологичным навесом, который позволит создать наиболее комфортные условия.

Салюков отметил, что полностью будет переработана система устройства навигации – оборудуют современные информационные указатели, а также информационные стелы о движении поездов с экранами, приспособленными к сложным климатическим условиям.