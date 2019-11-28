РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 ноя. Ученикам школы №11 из подмосковных Люберец 8 декабря расскажут об актерских буднях, говорится в сообщении пресс-службы РОО «РосМолСпорт».

«8 декабря в 11:00 в фитнес-клубе «Avrora Fitness» пройдет спортивно-развлекательное занятие для юнармейцев школы №11 в рамках программы РОО «РосМолСпорт МО» «СпортСоцЧас», которое проведет актер театра и кино Андрей Сухин. Помимо общеукрепляющей зарядки с элементами кроссфита, молодым людям расскажут об актерских буднях и съемках в крупных проектах», - говорится в сообщении.

Также покажут некоторые актерские приемы, помогающие расслабиться и восстановиться после эмоциональных и физических нагрузок.

Фитнес-клуб находится по адресу: улица Митрофанова, дом №22 к2.