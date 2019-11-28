РИАМО - 28 ноя. Рабочие ведут строительство станции «Улица Новаторов» Коммунарской линии метро Москвы, планируется, что выходы со станции будут вести на четную и нечетную стороны Ленинского проспекта, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

Протяженность Коммунарской линии составит почти 40 километров, она будет состоять из 16 станций. Строительство линии началось в прошлом году. Сейчас работы идут на первом участке от станции «Улица Новаторов» до «Коммунарки», ввод которого намечен на 2023 год.

«В настоящее время на строительной площадке выполняется вынос инженерных коммуникаций и устройство ограждающих конструкций котлована. Станция запроектирована с двумя поземными вестибюлями. Восточный вестибюль станет объединенным для двух линий – Большой кольцевой и Коммунарской», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Старт проходке первого перегонного тоннеля на Коммунарской линии от будущей станции «Университет дружбы народов» до «Улицы Новаторов» был дан 25 ноября.