Московские центральные диаметры открылись всего неделю назад, но уже успели и найти своих почитателей, и получить отрицательные отзывы. Корреспондент РИАМО прокатилась по свежеоткрытым веткам и узнала, что думают москвичи и жители Подмосковья о наземном метро.

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Короткие поезда и отсутствие перерывов

Владислав и Павел, студенты:

«Нам очень удобно добираться с занятий. Раньше в расписании электричек был перерыв с 12 до 14 часов, и мы не могли уехать, теперь этого перерыва нет. Жаль, что не всегда приезжают новые поезда, с зарядками и Wi-Fi. Мы пользуемся электричками минимум два раза в день, ездим в Подольск либо Щербинку.

Проблемам с валидаторами мы даже рады: благодаря им мы можем две недели ни за что не платить и сэкономить около тысячи рублей».

Николай Алексеевич, 81 год, преподаватель истории:

«Пока рано говорить о комфортности, потому что расписание поездов не установлено и иногда они приезжают каждые пять минут, а иногда нужно ждать все пятнадцать. Мне не нравится, что в Царицыно туалет, который был на территории станции, убрали, перестал работать буфет. Эти бытовые мелочи удобны для тех, кто ездит на дальние расстояния, и я надеюсь, что это проблемы временные и их скоро устранят. Кроме того, нужно больше указателей – часто люди не могут понять, на правую платформу им идти или на левую, чтоб уехать в Царицыно, приходится обращаться к дежурным. Неприятно, что для того, чтоб добраться от Подольска в Раменское-Жуковский, приходится ждать обычную электричку. Мне было бы удобно продление линии в сторону от Москвы, чтобы ездить к друзьям и на дачу».

Светлана, 33 года, продавец:

«Мне нравится, что в поездах стало свободнее: раньше на Силикатной было невозможно зайти в вагон из-за большого количества народа, а теперь стало гораздо свободнее. Радует и отсутствие перерывов: раньше, чтобы попасть домой, порой приходилось гулять по Москве по два-три часа, а теперь можно уехать в любое время».

Антон, 40 лет, сварщик:

«Сложности есть всегда. Я считаю, что МЦД открыли совершенно не готовым к наплыву пассажиров, из-за этого сделали бесплатный проезд на две недели. В первые дни не работали валидаторы, пустили очень короткие электрички, которые не могли вместить всех желающих. Поезда плохо отапливаются, зато в них есть туалеты».

Ольга, 37 лет, офис-менеджер:

«Мне вообще нравится ездить, главное, чтоб это было комфортно. Я считаю, что поезда не очень комфортны: сиденья должны быть в одном направлении, как в экспрессах, чтоб никто ни на кого не дышал и никто никому не мешал.

Из-за введения бесплатного проезда в электричках появилось много торговцев. Это очень некомфортно: только увлечешься чтением или задремлешь, как вдруг заходит продавец фонариков или овощечисток и начинает кричать на весь вагон. Насколько я вижу, никакого контроля за ними нету».

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Wi-Fi в новых поездах и отмена электричек

Андрей, 27 лет, сценарист:

«Я и раньше пользовался электричками, поэтому ничего удивительного для себя не вижу: проезд через город был всегда. Мне стало удобнее, потому что я теперь знаю, что могу уехать через каждые 12 минут. Я езжу в непиковое время, поэтому чувствую себя теперь гораздо свободнее. Радует, что в новых поездах есть розетки и бесплатный Wi-Fi – это позволяет решать рабочие вопросы прямо из поезда».

Ирина, 40 лет, учительница:

«Я считаю, что МЦД сделали по большей части для Москвы. Мы живем за пределами второго диаметра, и теперь нам совершенно неудобно добираться до Москвы, потому что стало меньше электричек. Раньше в час ходило пять электричек, а теперь три, добираться с Кутузовской теперь очень тяжело... Мы жили этими электричками, покупали недвижимость поближе к ним. Отдельный вопрос – перерывы по три часа: между 11 и 14 часами уехать с Кутузовской невозможно, потому что электричек просто нет. Мне кажется, что на людей, живущих от Подольска чуть-чуть подальше, просто наплевали. От нас даже нет нового транспорта, позволяющего добраться до диаметра! Плюс проезд стал дороже – для того, чтобы доехать от Кутузовской до Силикатной, мы должны платить 68 рублей вместо ранешних 23».

Константин, 29 лет, редактор:

«Ежедневно езжу со станции Кубинка до Беговой. Для меня МЦД ознаменовалось отменой нескольких важных электричек. Если раньше, заканчивая в 19:00, был дома в 20:50, то теперь, в лучшем случае, в 21:30. Больше всего обидно за ранние утренние электрички, из-за отсутствия которых либо приезжаешь на работу на полчаса раньше, либо опаздываешь. После Одинцова еще почти два часа Подмосковья, о чем, видимо, многие забыли».

Анна, 73 года, пенсионерка:

«Я жалею, что теперь на Беговой не останавливается экспресс до Можайска: раньше добиралась до Москвы за полтора часа, а теперь со всеми остановками ехать больше двух часов. Поезд проходит, но из-за МЦД остановки здесь нет. Ближайшая остановка на Белорусской, а специально ехать в ту сторону мне неудобно».

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Мечты о двухэтажных поездах и пугающие мосты

Светлана, 36 лет, мама в декрете:

«Мне очень нравится, что открыли центральные диаметры, теперь до Москвы можно добраться быстро и с комфортом. Чтобы улучшить, можно сделать двухэтажные поезда, как в Европе, но это было бы уже пределом мечтаний. На забитые электрички я ни разу не попадала, потому что сейчас нахожусь в декретном отпуске и в час пик не езжу, но муж рассказывал, что утром народу в электричках много.

Расстраивает, что не могу ездить с ребенком: живу на станции Силикатная, и чтоб поехать с ним в Москву, мне нужно пересечь огромный мост, на который коляску поднять нереально. Я бы с удовольствием гуляла с ребенком в парке Царицыно, но сейчас мне это недоступно, потому что я чисто физически не могу добраться до электрички с коляской, а помощи можно и не дождаться. Эти же проблемы вынуждают меня возить ребенка на развивающие занятия в Подольск на личном автомобиле».

Ксения, 39 лет, мама в декрете:

«Мне добираться через МЦД неудобно: в Петелино МЦД не идет, да и дорого – плачу по 92 рубля за проезд в одну сторону. Совершенно неудобно добираться до места с коляской с ребенком. Непонятно, для кого делали пандусы – коляска в них просто не входит. Отдельный кошмар – мосты, подняться с сумкой и ребенком на них просто невозможно, а зимой и попросту страшно. Очень хочу, чтобы станции в Подмосковье оборудовали элементами доступной среды, добавили лифты».

Ирина, 55 лет, пенсионерка:

«Очень радует, что наконец не нужно подстраивать свои планы под расписание электричек. Мы опоздали на один поезд, через восемь минут подошел второй. Теперь будет удобно ездить до Москвы к внукам».

Раиса, 60 лет, пенсионерка:

«Сегодня была просто ужасная ситуация: на табло было написано, что электричка на одном пути, а за три минуты до отправления передали, что она находится на другом. Народ ринулся через мост, и молодые, и бабушки.

Отдельная неприятность с тем, что сложно отличить экспресс от обычного поезда. Я случайно села не в ту электричку – зашла по социальной карте, а обратно выйти уже не смогла, аппарат на выходе не выпускал. Пришлось ждать дежурного».

Дарья, 22 года, студентка:

«Я езжу на электричке достаточно часто. С приходом диаметров стало удобнее: не нужно следовать расписанию, можно выезжать, когда удобно, стало уходить меньше времени на то, чтобы добраться до места. Многие говорят, что добираться из области стало бюджетнее, но я на себе это пока не ощутила, потому что пользуюсь социальной картой. Слышала, что из-за популярности диаметров утром в электричку сесть довольно тяжело, но сама с этим пока не сталкивалась.

Некоторые станции, например, Останкинская, расположены довольно нелогично: жилых домов рядом нету. В итоге, пока поезд подъедет, остановится и снова наберет скорость, мы теряем минут по пять. Меня смущает отсутствие доступной среды на станциях: чтоб перейти на другую сторону, нужно преодолеть мост, который и здоровому человеку не всегда по силам. Боюсь представить, что там будет зимой, если ступени обледенеют».

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