РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 ноя. Более 180 педагогов приняли участие в региональной школе для учителей биологии, которая прошла в лицее №34 городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации городского округа.

Региональная школа для учителей биологии «Как научить учеников решать олимпиадные задачи» прошла 27 ноября в лицее №34 городского округа Мытищи. Участие в работе региональной школы приняли более 180 учителей биологии и экологии, молодых специалистов, методисты из 39 муниципальных образований и территориальных единиц. С приветственным словом к участникам региональной школы обратились директор учебно-методического центра работников образования Елена Виноградова, научный сотрудник центра Светлана Титкина.

«Профессор кафедры методики преподавания биологии, химии и экологии МГОУ, доктор педагогических наук Владимир Пасечник поделился методикой организации индивидуально-групповой познавательной деятельности для подготовки школьников к участию в биологической олимпиаде, а директор лицея №34, исполняющая обязанности декана биолого-химического факультета МГОУ Татьяна Ефимова рассказала о формировании практических исследовательских умений у школьников в процессе обучения биологии», - добавляется в материале.

Доцент кафедры методики преподавания биологии, химии и экологии МГОУ, почетный работник высшей школы Татьяна Дмитриева рассказала об организация подготовки школьников к участию в практическом туре олимпиады по биологии. Кандидат педагогических наук, член-корреспондент международной академии наук педагогического образования (МАНПО), заведующий редакции биологии АО «Издательство «Просвещение» Зоя Гапонюк сделала обзор современных учебников и пособий по биологии издательства «Просвещение».

Педагогическим опытом в решении олимпиадных задач по биологии поделились учитель биологии лицея №7 из Электростали Ирина Заворотная на примере работы городской школы «Олимпионик» и руководитель ОМО учителей биологии городского округа Мытищи Виктория Тагакова.