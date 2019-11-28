РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 ноя. Около 70 искусственных елей установят в подмосковном Подольске к новогодним праздникам, также улицы округа будут украшать более 1 тысячи световых декоративных композиций, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Московской области разработан брендбук акции «Зима в Подмосковье», рекомендованный для использования в оформлении общественных пространств. В соответствии с ним для создания новогоднего образа в Подольске разработан паспорт праздничного светового оформления территорий, включающий размещение более 1 тысячи световых декоративных композиций. В настоящее время объявлены конкурсы на лучшее новогоднее оформление указанных объектов.

«Также 27 новогодних баннеров будут размещены на объектах социальной рекламы, а также на 20 панель-кронштейнах. Комитетом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту, управляющими компаниями на территории округа будет установлено порядка 70 искусственных елей, праздничной иллюминацией будут украшены основные магистрали и общественные пространства», - говорится в сообщении.

В настоящее время в Подольске начата работа по установке новогодних елей в местах проведения праздничных новогодних мероприятий, уже были установлены 22 ели. Световое оформление размещено на 3 площадках. Согласно графику установки новогоднего оформления, до 7 декабря будут украшены 30 общественных пространств.

Особое внимание будет уделяться оформлению многоквартирных домов, подъездов, внутридворовых территорий. Так, управляющими компаниями планируется украсить новогодней иллюминацией 1,8 тысяч входных групп и подъездов, 167 детских игровых площадок, обустроить 25 снежных горок.

В Подольске праздничные мероприятия пройдут под девизами: «Зима в Подмосковье. В Подольске — с любовью!», «Зима в Подмосковье. Праздник в каждой семье на подольской семье», «Зима в Подмосковье. Гостеприимный Подольск».