РИАМО - 28 ноя. В 2020 году в Северном Бутове появится добровольная пожарная команда, за 2019 год добровольно-спасательные формирования совершили более 2,5 тысяч выездов, сообщил журналистам замначальника отдела организации деятельности объектовых подразделений и координации всех видов пожарной охраны управления организации деятельности объектовых подразделений ГУ МЧС РФ по Москве Владимир Фульга.

«Основные усилия направляются на развитие уже имеющихся направлений сотрудничества с общественными объединениями и расширение привлечения добровольцев к решению повседневных задач. В наступающем году планируется завершить организацию деятельности еще одной добровольной пожарной команды в Северном Бутове», - сказал Фульга.

Ранее он отметил, что за 2019 год добровольно-спасательные формирования совершили более 2,5 тысяч выездов, во время выездов добровольцами спасено почти 100 человек.

В материалах к пресс-конференции указывается, что на данный момент в столице насчитывается 10 таких формирований.