РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 ноя. С начала текущего года на территории подмосковных Люберец произошло 36 ДТП с пострадавшими, говорится в сообщении пресс-службы 14 батальона ДПС 2 полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«С начала 2019 года в городском округе Люберцы зафиксировано 36 ДТП с пострадавшими, что на 90% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В 2018 году было зафиксировано 19 ДТП. В 2019 году 34 человека получили ранения различной степени тяжести, а в 2018 году – 21 человек пострадал», - говорится в сообщении.

Значительный рост ДТП зафиксирован по такому виду, как наезд на пешехода, в 2019 году произошло 23 ДТП, из них в зоне пешеходного перехода зафиксировано 13 ДТП.